[DOSSIER] « Ça nous manque de ne plus échanger avec les gens »

De son côté, Joëlle, gérante du camping de La Moara – structure bien connue sur la commune – a décidé de ne pas rouvrir pour le moment, par mesure de sécurité. « Des gens recommencent à m’appeler depuis un mois et demi, mais étant donné qu’il y a encore quelques caillassages au niveau de la tribu de Saint Pierre, j’ai peur pour eux, je préfère attendre que ça se calme », indique celle qui accueille, en temps normal, « 100 à 150 personnes » par mois.

REPENSER LE TOURISME

Une situation « compliquée » pour ces structures touristiques, alors que 2023 avait été une année plutôt positive en termes de fréquentation, enregistrant presque 10 000 visiteurs sur l’année (contre 6 000 à 8 000 entre 2015 à 2021).

Dans l’espoir de relancer l’activité sur la commune, une refonte de Thio tourisme est en train d’être élaborée. Et ce, dans le but d’en faire « un outil davantage axé sur le développement humain durable que sur du développement purement économique », informe Lorenza M’Boueri, directrice de l’office de tourisme et du musée de la Mine de Thio.

Actuellement en discussion avec la mairie, cette nouvelle politique touristique devrait, entre autres, favoriser le soutien technique aux projets de l’économie sociale et solidaire (ESS), encourager l’insertion des jeunes via le tourisme rural et accentuer le développement du tourisme culturel, en impliquant les jeunes dans des chantiers patrimoniaux.