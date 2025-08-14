[Dossier] Bougival entre deux blocs

Le drapeau du FLNKS est descendu du mât de la tribu de la Conception, au Mont-Dore, au terme de son 45ème congrès extraordinaire dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 août. Avec une désapprobation franche en son sein qui, à ce stade, n’était pas ébruitée. Quelques heures plus tard, à 17 000 kilomètres de là, alors que Paris sortait du sommeil dominical, Manuel Valls s’exprimait sur les réseaux sociaux.
« Tout porte à croire qu’il aurait été décidé un rejet de l’accord de Bougival, a écrit le ministre des Outre-mer. Je regretterais que, dans sa nouvelle configuration ‒ après le retrait des partis historiques Palika et UPM ‒ le mouvement [FLNKS] ait choisi de tourner le dos à l’accord de Bougival, signé par ses représentants en toute connaissance de cause. » L’ancien Premier ministre voit, dans le document, « un compromis historique, fruit de mois de travail depuis février », de longs échanges tant en Métropole qu’à Nouméa « avec toutes les délégations ». Dans la publication, Manuel Valls annonçait son retour en Nouvelle-Calédonie dans la semaine du lundi 18 août.
Ce nouveau déplacement constitue-t-il une surprise ? Pas vraiment. Depuis Paris, fin juillet, le membre du gouvernement Bayrou avait déclaré vouloir la mise en place en cette période d’un comité de rédaction chargé d’affiner et consolider les textes de lois constitutionnelle et organique. Chez certains militants de l’Union calédonienne, parti moteur du FLNKS, une question a ainsi tourné : Manuel Valls est-il prêt à accepter des corrections – sur le mécanisme de transfert des compétences régaliennes, une plus haute reconnaissance de l’identité kanak, sur le corps électoral provincial, etc. – ou le cap « Bougival » tel que signé samedi 12 juillet est-il maintenu ? La seconde voie paraît empruntée.
« LE CHOIX DU POURRISSEMENT »
Le locataire de la rue Oudinot, après avoir vanté les atouts du projet d’accord, a insisté sur la nécessité même de la démarche, dimanche 10 août. Car « refuser l’accord, c’est faire le choix du pourrissement et de la confrontation. Et ce sera l’échec pour tous. Sans compromis, pas de reconstruction durable, pas de véritable reprise économique, et les fractures sociales et sanitaires ne feront que s’aggraver ». Autrement dit, « plus que jamais, je suis déterminé à mettre en œuvre l’accord de Bougival et son agenda ».
Paris a alors invité au dialogue les cadres des partis politiques refusant le texte en l’état, afin de les convaincre et de fait, sauver le fameux « compromis ». Manuel Valls marchera une nouvelle fois, dans les prochains jours, sur une ligne de crête à Nouméa. Puisqu’il lui faudra à la fois progresser dans la rédaction constitutionelle de l’accord, c’est-à-dire dans la mise en musique des grandes lignes posées sur le papier, et ce, avec les signataires volontaires, tout en discutant avec le Front de libération pour lever les craintes et autres écueils. Le tout, sans être accusé d’« un passage en force ».
Des militants indépendantistes ont lâché l’expression, samedi 9 août, à la Conception. Ces mots rappellent évidemment la tentative de l’ex-ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, en faveur du projet de dégel du corps électoral provincial, étincelle des dramatiques émeutes du 13 mai 2024. Les autres formations, notamment Calédonie ensemble, l’UNI ou encore l’Éveil océanien qui insistent sur la notion de consensus, accepteront-elles une poursuite du processus sans une partie non négligeable du corps politique ?
Probablement pas. Une entente unanime sur l’avenir institutionnel du territoire est indispensable, car pour valider la révision constitutionnelle, il est capital de recueillir les trois cinquièmes des suffrages du Parlement réuni en congrès à Versailles. La route est encore longue.
Yann Mainguet