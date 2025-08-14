[Dossier] Bougival entre deux blocs

Le drapeau du FLNKS est descendu du mât de la tribu de la Conception, au Mont-Dore, au terme de son 45ème congrès extraordinaire dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 août. Avec une désapprobation franche en son sein qui, à ce stade, n’était pas ébruitée. Quelques heures plus tard, à 17 000 kilomètres de là, alors que Paris sortait du sommeil dominical, Manuel Valls s’exprimait sur les réseaux sociaux.

« Tout porte à croire qu’il aurait été décidé un rejet de l’accord de Bougival, a écrit le ministre des Outre-mer. Je regretterais que, dans sa nouvelle configuration ‒ après le retrait des partis historiques Palika et UPM ‒ le mouvement [FLNKS] ait choisi de tourner le dos à l’accord de Bougival, signé par ses représentants en toute connaissance de cause. » L’ancien Premier ministre voit, dans le document, « un compromis historique, fruit de mois de travail depuis février », de longs échanges tant en Métropole qu’à Nouméa « avec toutes les délégations ». Dans la publication, Manuel Valls annonçait son retour en Nouvelle-Calédonie dans la semaine du lundi 18 août.

Ce nouveau déplacement constitue-t-il une surprise ? Pas vraiment. Depuis Paris, fin juillet, le membre du gouvernement Bayrou avait déclaré vouloir la mise en place en cette période d’un comité de rédaction chargé d’affiner et consolider les textes de lois constitutionnelle et organique. Chez certains militants de l’Union calédonienne, parti moteur du FLNKS, une question a ainsi tourné : Manuel Valls est-il prêt à accepter des corrections – sur le mécanisme de transfert des compétences régaliennes, une plus haute reconnaissance de l’identité kanak, sur le corps électoral provincial, etc. – ou le cap « Bougival » tel que signé samedi 12 juillet est-il maintenu ? La seconde voie paraît empruntée.