Outre le plan de l’alimentation durable, dans son discours de politique général, l’exécutif annonçait un plan de développement de l’économie sociale et solidaire pour substituer à l’importation, la production de fruits et légumes, viandes et poissons.

Il promettait également en matière agroalimentaire, d’investir la direction des Affaires économiques pour favoriser l’installation de transformateurs locaux.