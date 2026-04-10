[DOSSIER] Baromètre santé jeune 2025 : Les écrans retiennent l’attention

Le baromètre santé jeune 2025, publié par l’Agence sanitaire et sociale, dresse un état des lieux des habitudes de vie des 10-18 ans dans les trois provinces. Réalisée tous les cinq ans depuis 2014, cette enquête constitue, selon Claude Gambey, membre du gouvernement en charge de la santé, un « outil d’aiguillage pour les politiques publiques ».

Les résultats montrent des évolutions contrastées. Certains indicateurs progressent favorablement : baisse du tabagisme (malgré un niveau encore supérieur à la moyenne nationale), diminution de la consommation d’alcool, de cannabis et de boissons sucrées ainsi qu’un net recul de l’absentéisme scolaire.

En revanche, plusieurs signaux d’alerte apparaissent : forte progression de la cigarette électronique, recul de l’usage du préservatif, augmentation des quantités d’alcool consommées par les jeunes buveurs et affaiblissement du contrôle parental, notamment chez les plus jeunes. La situation nutritionnelle est également préoccupante : seuls 25 % des ados consomment quotidiennement des fruits ou des légumes tandis que 39 % sont en surcharge pondérale et 18 % en situation d’obésité.