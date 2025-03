[DOSSIER] Avis de tempête sur les ventes de bateau

« J’ai récupéré des Américains parce que le dollar est fort », confirme Thomas Lundqvist, gérant de Yachting 22°, une société de courtage en bateaux. Il accueille régulièrement des clients en provenance des États- Unis et d’Australie, mais plus de Nouvelle-Zélande, en raison du manque de rotations aériennes et de consignes de sécurité encore fortes. « Si le bateau a la capacité de traverser, il se vend », assure-t-il. Des unités de 12 à 15 mètres, à partir de 25 millions de francs. En 2023, les affaires maritimes recensaient 1 360 navires de plus de 10 mètres. « Avant, il y avait des acheteurs locaux et là, il n’y en a pas du tout, indique Thomas Lundqvist. Les bateaux qui ne peuvent pas partir de Nouvelle-Calédonie se vendent moins chers. »

Sur internet, les petites annonces de bateaux se multiplient et leur descriptif exprime parfois une réelle détresse. Un bateau fibre de 4,2 m est proposé avec la mention « urgent vraiment besoin d’argent ». Une autre précise « dernier prix, vends à perte ». Un dernier offre d’échanger son navire de 5,4 m contre un pick-up, avec « double cabine, bull bar, treuil et clim ».

« UN TROU NOIR »

Le secteur des bateaux neufs pâtit de cette baisse des prix sur le marché de l’occasion. « D’habitude le samedi, on a plein de monde. Cela en fait deux de suite où il n’y a personne », se désole une commerçante. Son chiffre d’affaires avait déjà subi les conséquences de la guerre en Ukraine et la hausse du tarif de l’aluminium, « les bateaux ont pris 30 % ». « Depuis, les émeutes, c’est la catastrophe, on est face à un trou noir », constate-t-elle. Dans sa boutique, les clients préfèrent investir dans les remorques ou les moteurs, de manière à prolonger la durée de vie de leur embarcation. Les entreprises ne commandent plus de produits supplémentaires face à cette baisse de la demande et une trésorerie sous tension.

Un revendeur de Nouméa observe toutefois de nouvelles tendances : « Les petits bateaux ont augmenté en vente. J’ai été agréablement surpris qu’il y ait des acheteurs ». Les unités les plus demandées mesurent entre 4,2 et 4,5 mètres. « Des gens investissent pour aller chercher à manger en mer », en conclut l’expert. En 2020, l’Observatoire des pêches côtières estimait que 85 % de la consommation de poissons lagonaires provient de la pêche vivrière et de loisir. Un chiffre qui a très probablement augmenté depuis mai 2024.

