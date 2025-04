[DOSSIER] Avec le Gardian, « le couteau suisse » des airs

En clair, il s’agit de gérer deux équipages et autant d’avions, des Falcon 200 Gardian, « des dérivés d’avions d’affaires civils de chez Dassault, fabriqués dans les années 1980 et modernisés spécialement pour de la surveillance maritime ». Des appareils qui n’ont plus d’équivalents dans le monde et sur lesquels la formation n’existe pas en Métropole. Cette modernisation se traduit par la réalisation de grands hublots latéraux qui permettent d’avoir un champ de vision décuplé, mais aussi une trappe de largage pour lancer des canots de survie. En outre, un radar est intégré dans le nez de l’appareil.

Autre ambiance pour « un break », les portes du Pacifique et de la Nouvelle-Calédonie s’ouvrent ensuite pendant deux ans. Thierry est pilote sur Gardian avec une promotion de chef de bord en fin de séjour. Le Hawkeye se rappelle à lui, de 2020 à 2024, avec une base à Lorient, en Bretagne. Et de nouveau, remise du collier de fleurs à La Tontouta en juillet de l’an dernier. « Fort de mon expérience de pilote sur Gardian et de ma connaissance du théâtre Pacifique, j’ai été nommé chef du détachement 25F en Nouvelle-Calédonie pour deux ans », signale le militaire.

Doté d’une qualification spécifique made in USA, le marin réalise, dès son retour en France fin 2012, des missions durant près de dix ans à bord de ce Hawkeye sur le porte-avions Charles de Gaulle. La Marine nationale compte trois exemplaires. « Nous utilisons son radar pour voir loin en termes de protection, mais aussi de projection de puissance au-dessus de la terre ou de la mer en collaboration avec des Rafale », explique l’ex-basketteur et karatéka qui participe, de 2012 à 2018, à toutes les opérations du porte-avions. Comme l’opération Chammal « au-dessus de l’Irak et de la Syrie » contre l’État islamique.

SCRUTER PORT-VILA

Le Gardian a des missions très diverses : la souveraineté dans la zone de responsabilité des Fanc, mais aussi du Pacifique avec le reste de la flottille établie à Tahiti, la surveillance des approches maritimes, les recherches et sauvetages en mer, l’aérotransport, la lutte contre les pêches illégales, le narcotrafic et la piraterie, enfin les évacuations sanitaires.

Autrement dit, « cet avion est un peu un couteau suisse pour l’état-major en Calédonie, apprécie Thierry. On peut nous appeler, d’un jour à l’autre, pour l’une des missions. En moyenne, le détachement opère 650 à 700 heures de vol dans l’année. Le plus gros de ces heures est réalisé au-dessus de la mer. » L’équipe est en alerte 365 jours par an, 24 heures sur 24, avec un maximum de six heures entre le signal et le décollage. « Généralement, on décolle en moins de quatre heures. »

En 2016 et 2017, le Gardian repère les blue boats, bateaux vietnamiens en flagrant délit de pêche illégale, dans le nord. Le 18 décembre 2024, le lieutenant de vaisseau et ses collègues sont les premiers au-dessus du Vanuatu et de Port-Vila pour dresser un état des lieux des dégâts après le puissant séisme. « Notre principal capteur, ce sont la vue et l’appareil-photo. »

Le bimoteur n’a pas pu se poser en raison des doutes sur la qualité de la piste à l’aéroport Bauerfield. « Depuis l’avion, nous avons vu des bâtiments effondrés dans le centre-ville, des fissures sur des ponts… » Le but est alors d’envoyer au plus vite les photos à Nouméa afin que l’état-major puisse acheminer des troupes et des moyens humanitaires adaptés. Ce qui a été fait. Si ce déplacement est exceptionnel, les opérations de sauvetage en mer sont régulières, à raison de six en moyenne par an. « Notre champ de missions est varié, note Thierry. C’est valorisant pour les équipages. »

