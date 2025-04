[DOSSIER] Aude Lafleur : Les SDF « dépérissent physiquement »

Il y a de tout, mais c’est vrai que ce que l’on voit le plus sur les réseaux, c’est de la peur, des témoignages d’agression, etc. Après, il y a toujours une partie de la population qui a la main tendue, et heureusement, c’est ça la Calédonie. Il y a aussi un amalgame qui est fait entre certaines bandes de personnes ‒ des jeunes essentiellement ‒ en errance la journée, mais qui ont un toit. Ils sont assimilés à des SDF alors que ce n’est pas forcément la réalité.

Je trouve qu’ils ont dépéri physiquement. Ce sont des gens qui à la base sont très à cheval sur leur hygiène, contrairement à ce qu’on pourrait penser. Nous distribuons au minimum une tonne de produits d’hygiène par an, ils sont très en demande. Depuis la crise, il y a eu un amaigrissement, nous avons l’impression qu’ils ont vieilli plus vite. Ils dépérissent physiquement, ça se voit. C’est d’ailleurs pour cela que nous sommes passés d’une à trois distributions par semaine.

Au niveau de la santé mentale, honnêtement, il y a beaucoup de personnes SDF qui ont des troubles psychologiques. On le sait. Certaines sont sous traitement, d’autres non. Il y a aussi eu des interruptions de traitement durant les émeutes. C’est un vrai problème, car on ne peut pas estimer aujourd’hui la dangerosité de certaines personnes. Nous, nous avons de très bonnes relations avec eux, c’est plutôt entre eux que ça peut dégénérer. Après, il y a quand même une solidarité entre eux, mais ça reste compliqué. C’est la jungle dehors. L’alcool aussi, c’est un gros problème. Il y a des consommations normales, d’autres moins, comme le fait de boire de l’alcool à brûler par exemple.

Est-ce qu’elles avaient déjà des troubles psychologiques avant de devenir SDF ou cela s’est développé par la suite ?

Je pense qu’à la base elles avaient déjà des problèmes et qu’il y a eu une forme d’ex- clusion par rapport au handicap dont elles sont porteuses. Après, je ne doute pas qu’il y a également des personnes qui étaient tout à fait saines d’esprit et qui sont devenues mal en point. Car la rue, c’est dur. Donc le but, c’est de prévenir la descente aux enfers. Lorsqu’on côtoie des gens qui ne sont pas encore tout à fait à la rue ou qui viennent d’y arriver, on essaie de tout faire pour qu’ils y restent le moins longtemps possible. Parce qu’on sait qu’après, c’est l’escalade, et c’est dramatique pour eux.

Avez-vous suffisamment de bénévoles ?

Il y a certaines personnes qui sont parties, mais d’autres qui nous ont rejoints, donc c’est très fluide. On alterne au niveau des distributions. Ça se passe vraiment bien.

Propos recueillis par Nikita Hoffmann