[DOSSIER] Artisans du BTP : « il faut vraiment s’accrocher »

Muni d’un rail de placo et d’un mètre, Frédéric Lack prend quelques mesures sur la baignoire d’une maison bientôt mise en vente. Le but, explique-t-il, est de « l’habiller » à l’aide de placo. Depuis trois semaines, ce chantier est l’un des seuls sur lequel le plaquiste travaille. « Jusqu’au mois dernier, ça allait encore. Mais là, je me retrouve sans travail, ce qui m’arrive très rarement », confie-t-il.

La crise de 2024 ayant entraîné une baisse considérable des moyens financiers des particuliers et des collectivités, de nombreux chantiers ont été annulés. Y compris ceux qui « rapportent beaucoup », comme la construction de surfaces commerciales ou d’agences de l’Office des postes et télécommunications (OPT). « En général, je ne m’inquiète pas lorsque je ne travaille pas pendant une semaine, car je sais que de grosses commandes arrivent par la suite. Mais là, rien. »

UN CHIFFRE D’AFFAIRES EN BERNE

Une situation qui inquiète l’artisan. Car s’il compte, comme beaucoup, sur la reconstruction à venir, il faudra encore du temps pour qu’il soit appelé. « Je suis plaquiste, donc je ne suis pas le premier dans la chaîne de construction d’un bâtiment », souligne-t-il.

Pour Jonathan*, plombier depuis 23 ans sur le territoire, l’activité est également au plus bas. Les seuls travaux pour lesquels il est sollicité ne lui rapportent pas suffisamment. « Je ne fais que de la réparation de fuites avec, de temps en temps, un changement de robinet… C’est catastrophique », glisse-t-il.

Sur 2025, son chiffre d’affaires a chuté de 70 %, affirme-t-il. Conséquence, selon lui, « des nombreux départs du territoire » qui ont fait « chuter la clientèle », mais aussi de « l’avenir incertain ». « Les gens sont bloqués, ils ne veulent plus investir et rénover leur maison », explique-t-il, en prenant pour simple exemple la rénovation des chauffe-eaux. « Normalement, ils doivent être obligatoirement révisés tous les ans au risque de ne plus être couvert par l’assurance habitation. Eh bien, je n’en ai pas contrôlé un seul depuis plus d’un an ».

Résultat, il devient très difficile pour sa famille et lui d’assurer le crédit de leur maison qu’ils pensent peut-être à mettre en vente, si la situation s’envenime encore. « Chaque fin de mois, c’est l’angoisse. Pour ne pas sombrer quand on est artisan en ce moment, il faut vraiment s’accrocher. »

