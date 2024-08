[DOSSIER] Après les émeutes, « augmentation record » des prix

Inflation grandissante en Nouvelle-Calédonie à la suite de l’insurrection commencée au mois de mai. L’Institut de la statistique et des études économiques fait état, au mois de juin, d’une « augmentation record » de 3,7 % des prix de l’alimentation.

« Il faut remonter à 1983 pour trouver une hausse mensuelle équivalente », confirme Paul Tumahai, responsable du département statistique de prix et transactions immobilières à l’Isee, service notamment chargé de produire l’indice des prix tous les mois.

La progression est observée sur toutes les classes de produits : les fruits (5,9 %), les pains et céréales (5,2 %), les œufs et produits laitiers (4,2 %), la viande (3,8 %, essentiellement tirée par le poulet), les huiles et les graisses (3,7 %), les poissons (3 %), ou encore les légumes (2,8 %) et les boissons non alcoolisées (4 %). La principale difficulté, répercutée sur les prix, serait l’acheminement.

La même tendance est constatée pour les produits manufacturés, sur les produits de soin et d’hygiène (5,3 %) et d’entretien ménager (5 %). À l’inverse, l’Isee note une baisse des prix des produits liés aux animaux, des vêtements, textiles, de l’outillage, des équipements de téléphonie, « ce qui peut correspondre à des actions de promotion ou de déstockage », explique Paul Tumahai.