[DOSSIER] Après la crise, la destruction

« L’outil de formation est aujourd’hui dans l’incapacité de reprendre une activité », constate Amar Chalal, le directeur, qui estime à au moins un an la durée de remise en état du site. Le Centre de formation aux techniques de la mine et des carrières, ou CFTMC, situé à Poro à Houaïlou, a subi un déchaînement de violences ces dernières semaines.

Un bâtiment dédié à la direction, aux réunions, aux archives et à l’accueil incendié, deux chargeuses brûlées tout comme l’infirmerie et le simulateur de conduite à 120 millions de francs, les vitres de nombreux engins cassées, six salles de cours saccagées, etc. Les dommages s’élèveraient à plusieurs centaines de millions de francs. Or, le budget de la structure est alimenté par la vente de formations.

Et une question se pose, au vu de la situation. « La mine restera- t-elle une activité pourvoyeuse d’emplois sur la côte Est ? », se demande Amar Chalal, qui refuse de baisser les bras et pense à demain. « La Nouvelle- Calédonie doit, à mon sens, inclure la formation professionnelle dans le plan Marshall » axé sur la reconstruction. Depuis sa création en 1989, le CFTMC a accueilli 3 000 stagiaires.