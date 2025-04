[DOSSIER] Ambulanciers, « dernière roue de la charrette »

À cause d’une « insuffisance tarifaire, explique-t-il, bon nombre d’ambulanciers préfèrent travailler de jour », laissant les pompiers être davantage appelés la nuit. Une situation qui s’est accentuée depuis 2016, date à laquelle le gouvernement ‒ présidé alors par Philippe Germain ‒ a décidé de délivrer des agréments, laissant le choix aux ambulanciers de travailler soit de nuit, soit de jour. Or, « c’est notre métier aussi de travailler de nuit. Ce n’est pas une question de vouloir ou ne pas vouloir, c’est une obligation. […] Le vrai problème, ce sont les tarifs. Si nous étions payés en conséquence, tout le monde travaillerait la nuit ».

Selon un audit commandé par la collectivité et livré en 2015, les tarifs fixés en Nouvelle-Calédonie pour les ambulanciers seraient « à 82 % de ce qui est exercé en métropole », donc « en dessous de ce qu’ils devraient être ». Afin de permettre une meilleure organisation de nuit et d’optimiser les coûts liés aux transports, le syndicat a « maintes fois » fait part aux gouvernements successifs de la nécessité de « mutualiser les moyens humains et techniques ». Mais, regrette Kamilo Tamole, « tous ont balayé la question ».

UN MANQUE DE MOYENS

Une revalorisation tarifaire qui, selon Laurence Acitino, présidente du groupe- ment des ambulanciers privés (GAP NC), est « plus que nécessaire », au vu des charges qui incombent à la profession. « On s’est pris la hausse du carburant, la hausse des matières premières, le manque de pièces et la hausse des tarifs des pièces détachées… Tout cela nous tire vers le bas », illustre celle-ci.

Sans compter la TGC à 22 % à laquelle les ambulanciers sont soumis depuis 2018, sans déduction possible. « Les VSL [véhicule sanitaire léger] que l’on achète, coûtaient 4 millions de francs, ils sont passés à 6,5 millions. […] Pour nous, c’est un investissement énorme », souligne Laurence Acitino. D’autant que les délais d’attente pour faire venir des véhicules sont particulièrement longs. « Un an mininum. Il ne faut pas en avoir besoin demain… » Résultat, « beaucoup de sociétés d’ambulance sont en difficulté en ce moment, en redressement judiciaire ».

Depuis la crise, la profession n’échappe pas aux nouvelles conditions fixées par les compagnies d’assurances. En clair, « en dehors des quartiers Sud, les assurances n’assurent plus et ne renouvellent plus les contrats. Mais du coup, qu’est-ce qu’on fait ? Comment on fait pour travailler ? […] On ne peut pas parler de reconstruction dans ces conditions ! », signale Kamilo Tamole, dont la société (Ambulances Saint-Jacques) s’est difficilement installée récemment au 4e km.