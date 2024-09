[DOSSIER] Aide de l’État : réactions

La dernière aide de l’État couvre les besoins essentiels pour les mois de septembre et octobre. « Je formule les demandes et Paris y répond au franc près. Après avoir âprement discuté, j’ai pu obtenir 13 milliards de francs », indique Yannick Slamet. Et après ? Le soutien devrait être « le même pour finir 2024, selon des conditions similaires. Nous sommes en mode survie jusqu’en décembre ».

En 2025 viendra le temps de « la sauvegarde ». Et celui des réformes, auxquelles sont désormais conditionnés les versements. Le gouvernement y travaille avec son plan S2R (sauvegarde, refondation et reconstruction), en cours d’élaboration. L’exécutif souhaite que les partenaires ‒ collectivités, organisations patronales et syndicales, société civile ‒ parviennent à un accord sur la façon de modifier le système existant dans les domaines de la fiscalité, de la santé, du social, de l’institutionnel… En ligne de mire, l’examen du projet de loi de finances 2025 (PLF) à l’Assemblée nationale.

« Le calendrier de l’État est une complication », estime Yannick Slamet, car une conférence autour du plan S2R est programmée les 10 et 11 octobre, ce qui laisse peu de temps pour finaliser le document. L’idée serait « de fournir un cahier des charges en amont, une sorte de préprojet chiffré » qui puisse être intégré au PLF. Visiblement, l’exécutif central souscrit à la démarche. « J’ai exposé ce que je voulais faire à l’État et je n’ai pas eu d’opposition. » Mais, avant Paris, le plan doit passer par le Congrès. Une étape couperet ? « S’il n’est pas adopté, cela freinera l’octroi des aides. »