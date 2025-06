[DOSSIER] Agriculture : « Redevenir compétitifs » grâce à l’IA

Téléphone portable entre les mains, Jean-Philippe Bougault regarde avec attention une vidéo. Celle présentant un « robot chien », capable de faire rentrer les poules dans leur abri à la tombée de la nuit. Développée par une société française dans les Landes, cette machine intelligente « est équipée de caméras et de capteurs, ce qui permet d’éloigner aussi les prédateurs comme les renards et les loups […] Nous n’en avons pas ici, mais on pourrait imaginer le même procédé avec les cochons sauvages et les poules sultanes », visualise le gérant de la pépinière Botanea, située à Dumbéa Rivière.

Depuis un an, ce dernier s’intéresse à l’utilité de l’intelligence artificielle dans son travail d’horticulteur. Pour l’heure, celle-ci lui sert « essentiellement pour l’administratif » : courrier, communication, comptabilité… « Ça me fait gagner énormément de temps ». Car, « quand on est agriculteur, et plus généralement entrepreneur, développe-t-il, souvent, l’administratif, c’est quelque chose que l’on fait après la journée de travail, à la maison, sur un temps qui nous est précieux et pendant lequel on aimerait profiter de nos proches. Avec l’IA, ça nous prend cinq à dix minutes et cela permet de faire des choses qu’on ne prend jamais le temps de faire ».

Actuellement, il travaille, par exemple, sur la refonte de son site internet. N’ayant pas les moyens de faire appel à un prestataire, il compte sur un logiciel basé sur l’IA. À partir de questions simples, un design personnalisé est réalisé et une vente en ligne est même proposée. « C’est impressionnant », assure l’agriculteur, qui prend plaisir à s’informer sur ce qui se développe dans les autres pays.

« SUPER PRATIQUE »

L’IA téléphonique, qui permet de personnaliser les appels, lui fait également de l’œil. Horaires d’ouverture, disponibilité ‒ ou pas ‒ d’une plante, prix… Cet outil répondrait automatiquement aux questions des clients, 24h/24. « Il peut même prendre les rendez- vous à ma place et les basculer directement sur mon calendrier. C’est super pratique. » Également élu à la Chambre d’agriculture et de la pêche (CAP-NC), Jean-Philippe Bougault a « plein d’idées en tête » pour le développement agricole local grâce à l’IA.

Certaines machines, comme le désherbeur automatique – capable de détecter les mauvaises herbes et de les éliminer de manière ciblée grâce à un rayon laser – pourraient changer la donne. « Il n’utilise aucun produit phytosanitaire et comme il fonctionne sur batterie, on n’a pas besoin de carburant non plus, donc il n’y a pas de pollution. À terme, on pourrait même faire des économies ».