[DOSSIER] À Nakéty, la jeunesse veut reprendre la main sur la mine

À Nakéty, dix-neuf mois de blocage des mines ont ouvert la voie à une nouvelle organisation autour des trois chefferies. Avec Mwa Ciri, les jeunes veulent maîtriser une part de l’exploitation, créer des emplois et financer le développement des tribus.
La petite maison de Jean-Pascal Kaichou semble posée entre la mer et la mine. À quelques mètres, le laboratoire où sont analysés les échantillons de nickel fait la fierté de Sara Toussi, la compagne de Jean-Pascal. Derrière, les engins remontent vers les massifs aux flancs rouges. Devant, dans la baie de Nakéty, le fracas métallique d’un minéralier en cours de chargement couvre par moments les conversations. Sur ce centre minier historique de Canala, le nickel est partout : dans le paysage, le bruit, les emplois et les histoires familiales.
Grand chef de l’une des trois chefferies de Nakéty, Jean-Pascal Kaichou vit au pied de la mine. Plusieurs de ses enfants travaillent dans les laboratoires, conduisent les engins ou chargent les minéraliers. Ici, dans cette petite partie de Canala où l’on extrait historiquement le nickel des montagnes, on peine à mesurer les bénéfices pour les tribus.
Les jeunes mobilisés qui ont bloqué les mines pendant de longs mois ont donné un nom à leur démarche : Mwa Ciri. Émile Diapoiri le rattache à « l’unité » retrouvée des trois chefferies, au fait d’être « vraiment collectif, ensemble ». « Tout ce qui est projet de développement économique, nickel et hors nickel, c’est vraiment Mwa Ciri qui pilote tout ça. C’est le régulateur », explique ce membre du collectif. Le projet est animé par « les jeunes d’ici, sous l’œil des trois chefferies ».
UN FEU QUI NE S’ÉTEINT PAS
Au bord de la route, le QG s’est installé là où les jeunes ont brûlé un premier pneu. Le terrain a été débroussaillé, des poteaux dressés. Depuis, le feu ne s’éteint pas. « C’est comme le four dans les usines », explique un jeune. Il y a toujours quelqu’un sur place. Certains travailleurs de la mine dorment parfois ici, repartent le matin et reviennent après leur journée. D’autres préparent les repas. « Les tables sont toujours remplies », ajoute un autre membre du collectif. Le lieu est devenu une cantine et un espace de discussion. On y parle de travail, de la vie des tribus, de ce qui fonctionne et de ce qui doit changer.Le feu matérialise aussi la volonté commune de transformer Nakéty. « Ils ont attaché leur pensée ici, c’est pour ça qu’ils ont allumé le feu », explique Hervé Mero, un des trois grands chefs de Nakéty. Autour du QG, les jeunes ont renoué des liens entre eux et avec les chefferies.
La mobilisation prend forme avant les émeutes de mai 2024, notamment contre le pacte nickel proposé par l’État pour sauver une filière au bord de l’effondrement. À Nakéty, la colère porte aussi sur les retombées des décennies d’exploitation et l’absence d’emplois qualifiés, de formation et d’investissement dans les tribus.
Les barrages dressés avant le 13 mai se sont prolongés bien au-delà. « On a bloqué les mines pendant dix-neuf mois », rappelle Sara Toussi. Elle insiste sur les années de réflexion qui ont précédé : le mouvement n’est pas né avec les émeutes.
La contestation vise les opérateurs, le partage des revenus et les interlocuteurs, qui négociaient jusque-là au nom des habitants. Elle déchire aussi la vallée. Tous ne soutiennent pas l’arrêt d’une activité dont dépendent les salaires.
« On a discuté avec les armes blanches à la main. Chacun est sorti avec son cercueil », raconte Émile Diapoiri. Il évoque « les haches, les sabres » et « des fusils dans les voitures ». Le retour à l’apaisement prendra du temps. Les jeunes sont allés chercher Jean-Pascal Kaichou pour restaurer l’autorité de la chefferie. Son intronisation, en juin 2025, participe de cette réorganisation : rétablir une autorité coutumière pour accompagner les projets portés par la jeunesse.
La contestation déborde des mines. Elle vise aussi le pouvoir municipal, longtemps incarné par Gilbert Tyuienon, maire de Canala pendant près d’un quart de siècle. Mwa Ciri lui reproche d’avoir délaissé Nakéty et favorisé les tribus qui lui étaient acquises. En mars 2026, sa liste est battue par celle de Caril Beronon.
Cette défaite ne saurait être attribuée au seul collectif. Mais celui-ci a contribué à porter la demande d’alternance, relayée par une jeunesse mobilisée lors des municipales. Là encore, la mine a son importance. Bien souvent, les opérateurs miniers passent des conventions avec les communes. Reste que cet argent n’est pas toujours jugé équitablement réparti.
À Canala, certains parlent de plusieurs dizaines de millions de francs par an, un montant que le nouvel exécutif n’a pas souhaité nous confirmer. Dans les tribus, les habitants dénoncent des investissements concentrés dans le village, tandis que les routes se dégradent et que les infrastructures continuent à faire défaut.
Les riches gisements de Nakéty attirent depuis toujours les exploitants miniers, parmi lesquels NMC, Ballande et Gemini. Mais les blocages ont bousculé les choses. Les structures liées aux chefferies prennent désormais une place dans l’exploitation : la société Pokwetaa a repris Gemini. Avec le groupe Ballande, les discussions ont abouti à un accord prévoyant une participation coutumière de 5 % au capital de la société exploitante, pouvant atteindre progressivement 30 %, notamment grâce aux recettes de sous-traitance.
Louis Ballande confirme les solutions retenues avec les coutumiers et Mwa Ciri, tout en soulignant que des dispositifs de participation existaient déjà par le passé, notamment avec la société Watemi. Ces négociations suscitent des critiques dans le secteur, où certains mineurs et métallurgistes parlent de « racket ».
Louis Ballande évoque, lui aussi, les pressions exercées sur les opérateurs pour accepter de nouveaux partenaires. Il cite les marchés de décapage, de roulage et de chargement confiés depuis longtemps à la société locale Watemi, ainsi que la priorité d’embauche et les formations financées par le groupe. Après le conflit, dit-il, de nouveaux interlocuteurs ont imposé de nouveaux sous-traitants.
Mwa Ciri répond que les dispositifs précédents ne profitaient pas équitablement aux tribus et reposaient sur des représentants en lesquels ils n’avaient plus confiance. « Ces montagnes-là appartiennent aux chefs, aux clans, et tout ça doit participer aussi aux gens d’ici. La répartition des richesses doit être réelle sur le terrain », affirme Émile Diapoiri.
DONNER LEUR CHANCE AUX JEUNES
« On ne s’occupe pas de ces jeunes-là. On est toujours en train de les critiquer, mais on ne s’occupe pas d’eux », regrette Jean-Pascal Kaichou.
Sur un chantier, un responsable explique travailler avec une dizaine à une quinzaine de jeunes, pour la plupart sans expérience minière. Lui-même a travaillé à NMC avant de rejoindre le projet. Il parle de ses « petits- frères », auxquels il veut donner les chances qu’il a eues.
Des travailleurs expérimentés les forment aux gestes du métier et aux consignes de sécurité. L’accompagnement porte parfois aussi sur les premières démarches administratives : obtenir des papiers, disposer d’un compte bancaire, apprendre à s’organiser. Dans le laboratoire, Sara Toussi poursuit le même objectif. Titulaire d’un doctorat obtenu en Australie, cette femme de Ouassé avait déjà engagé ce travail bien avant les blocages. Lorsqu’on lui a proposé de revenir pour monter un laboratoire, elle a posé une condition : le concevoir elle-même.
Le laboratoire permet aux équipes locales de mesurer la teneur et l’humidité du minerai exporté. Les analyses servent à composer le « blending », un mélange de plusieurs stocks destiné à atteindre la teneur demandée par le client sans épuiser trop vite les gisements les plus riches. « Préserver pour plus tard », résume Sara Toussi.
Autour des appareils, elle enseigne la chimie, les mathématiques et les tests destinés à prévenir la liquéfaction du minerai dans les cales. Certains jeunes ont décroché de l’école, d’autres ont connu le Camp-Est. « On a récupéré ceux qui ont été laissés sur le bord », dit-elle.
Léo est un jour venu demander du travail. Sara se souvient de ses dreadlocks et de sa consommation de cannabis. Ses seules conditions : qu’il coupe ses dreadlocks et arrête de fumer. Le soir même, il coupe ses cheveux. Aujourd’hui, il travaille au laboratoire. « C’est des jeunes qui apprennent vite. Ils comprennent vite, mais il faut leur expliquer longtemps, être patient avec eux. »
Sa méthode commence par la pratique. On apprend à préparer un échantillon ou à mesurer une teneur, puis on revient aux calculs et aux explications. Sara rapproche leurs difficultés de celles qu’elle a elle-même connues à l’école. « Le système scolaire européen a mis un point final à leur parcours scolaire. Mais ici, c’est une virgule. »
FAIRE VIVRE AUTRE CHOSE QUE LA MINE
Au petit marché du vendredi, deux femmes présentent un autre chemin. Elles viennent de relancer ce rendez-vous pour permettre aux habitantes de vendre leurs produits des champs et leurs robes cousues à la maison. Elles espèrent que d’autres « mamans » les rejoindront.
L’une a déjà travaillé comme conductrice sur mine. Elle envisage d’y retourner pour réunir les moyens de développer ensuite son activité chez elle. « Si j’avais les moyens, je resterais chez moi pour travailler », explique- t-elle. Le nickel doit aussi servir à financer les projets de ceux qui ne veulent pas en faire leur vie.
C’est l’objectif de l’organisation économique construite autour des chefferies. À côté des sociétés minières, les responsables présentent une fondation destinée au développement hors nickel. Ils souhaitent y diriger des revenus de la mine et faire contribuer les opérateurs de la zone.
Ils évoquent notamment les anciennes caféières à remettre en production, la transformation des récoltes, l’élevage et le commerce. Les projets doivent permettre de créer des emplois dans les tribus et de compléter les moyens des collectivités. Selon l’organisation décrite au QG, les gestionnaires doivent rendre des comptes aux chefferies et aux conseils des clans, avec des bilans annuels. Les participants distinguent toutefois cette autorité coutumière des responsabilités inscrites dans les statuts des sociétés. Le QG veille à l’orientation commune, les sociétés et la fondation auront à assurer la gestion des activités et des financements. Dans la durée, il faudra pouvoir suivre l’usage des revenus et leur répartition entre les tribus.
Le projet dépend aussi d’une industrie en difficulté. Louis Ballande souligne qu’un important client japonais a divisé ses achats par trois. Dans un contexte où les débouchés se réduisent, être au capital d’une société ne garantit plus de percevoir des revenus. Au-delà des questions financières, les jeunes disent vouloir reprendre leur destin en main. « Ce n’est pas l’État qui commande nos mines, c’est nous », tranche Émile Diapoiri. Au QG, le feu reste allumé. Trois bateaux chargés par les jeunes de Mwa Ciri ont déjà quitté la baie. Lorsque le dernier aura pris le large, les habitants des tribus, eux, seront toujours là.
Mathurin Derel