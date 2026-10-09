[DOSSIER] À Nakéty, la jeunesse veut reprendre la main sur la mine

Les barrages dressés avant le 13 mai se sont prolongés bien au-delà. « On a bloqué les mines pendant dix-neuf mois », rappelle Sara Toussi. Elle insiste sur les années de réflexion qui ont précédé : le mouvement n’est pas né avec les émeutes.

La contestation vise les opérateurs, le partage des revenus et les interlocuteurs, qui négociaient jusque-là au nom des habitants. Elle déchire aussi la vallée. Tous ne soutiennent pas l’arrêt d’une activité dont dépendent les salaires.

« On a discuté avec les armes blanches à la main. Chacun est sorti avec son cercueil », raconte Émile Diapoiri. Il évoque « les haches, les sabres » et « des fusils dans les voitures ». Le retour à l’apaisement prendra du temps. Les jeunes sont allés chercher Jean-Pascal Kaichou pour restaurer l’autorité de la chefferie. Son intronisation, en juin 2025, participe de cette réorganisation : rétablir une autorité coutumière pour accompagner les projets portés par la jeunesse.

QUI REPRÉSENTE LES TRIBUS ?

La contestation déborde des mines. Elle vise aussi le pouvoir municipal, longtemps incarné par Gilbert Tyuienon, maire de Canala pendant près d’un quart de siècle. Mwa Ciri lui reproche d’avoir délaissé Nakéty et favorisé les tribus qui lui étaient acquises. En mars 2026, sa liste est battue par celle de Caril Beronon.

Cette défaite ne saurait être attribuée au seul collectif. Mais celui-ci a contribué à porter la demande d’alternance, relayée par une jeunesse mobilisée lors des municipales. Là encore, la mine a son importance. Bien souvent, les opérateurs miniers passent des conventions avec les communes. Reste que cet argent n’est pas toujours jugé équitablement réparti.

À Canala, certains parlent de plusieurs dizaines de millions de francs par an, un montant que le nouvel exécutif n’a pas souhaité nous confirmer. Dans les tribus, les habitants dénoncent des investissements concentrés dans le village, tandis que les routes se dégradent et que les infrastructures continuent à faire défaut.

Les riches gisements de Nakéty attirent depuis toujours les exploitants miniers, parmi lesquels NMC, Ballande et Gemini. Mais les blocages ont bousculé les choses. Les structures liées aux chefferies prennent désormais une place dans l’exploitation : la société Pokwetaa a repris Gemini. Avec le groupe Ballande, les discussions ont abouti à un accord prévoyant une participation coutumière de 5 % au capital de la société exploitante, pouvant atteindre progressivement 30 %, notamment grâce aux recettes de sous-traitance.

Louis Ballande confirme les solutions retenues avec les coutumiers et Mwa Ciri, tout en soulignant que des dispositifs de participation existaient déjà par le passé, notamment avec la société Watemi. Ces négociations suscitent des critiques dans le secteur, où certains mineurs et métallurgistes parlent de « racket ».

Louis Ballande évoque, lui aussi, les pressions exercées sur les opérateurs pour accepter de nouveaux partenaires. Il cite les marchés de décapage, de roulage et de chargement confiés depuis longtemps à la société locale Watemi, ainsi que la priorité d’embauche et les formations financées par le groupe. Après le conflit, dit-il, de nouveaux interlocuteurs ont imposé de nouveaux sous-traitants.

Mwa Ciri répond que les dispositifs précédents ne profitaient pas équitablement aux tribus et reposaient sur des représentants en lesquels ils n’avaient plus confiance. « Ces montagnes-là appartiennent aux chefs, aux clans, et tout ça doit participer aussi aux gens d’ici. La répartition des richesses doit être réelle sur le terrain », affirme Émile Diapoiri.