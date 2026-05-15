[DOSSIER] À l’île des Pins, le tourisme tente de rebondir

Après un mois de mars à l’arrêt faute de transport, les longs week-ends de mai viennent redonner un peu de souffle aux acteurs touristiques de l’île des Pins. Si le Méridien est toujours fermé depuis la période des émeutes, le nombre de visiteurs est en hausse.

À l’Oure Lodge, le taux d’occupation est actuellement de 36 %. Rien de comparable à sa fréquentation avant les émeutes, « mais on sent une petite reprise, souligne son gérant, Vincent Fournier. Par rapport à l’année dernière, à la même époque, il y a une amélioration. On sent que les touristes veulent revenir ».

STRATÉGIES DE RELANCE

Il faut dire que l’ensemble des acteurs – Sud Tourisme, Nouvelle-Calédonie Tourisme, la mairie et la Fitae, Fédé- ration île des Pins tourisme et acteurs économiques, le Betico et Air Calédonie – sont à pied d’œuvre pour redynamiser la desserte. Une réunion, organisée le 24 avril, a permis de mettre en place des mesures attractives. « On s’est dit que le mois de mai était propice à cela. Il y a une vraie osmose qui s’est faite entre tous », explique Lilian Morer, président de la Fitae.

Ainsi, durant tout le mois, une offre promotionnelle de – 40 % est proposée par le Betico pour les voyages vers l’île des Pins. Des influenceurs comme Laura NC, la famille Lodier et Miss Nouvelle-Calédonie, Juliette Collet, ont été invités par Sud Tourisme, afin de « dynamiser la destination » à travers des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Un reportage « Coup d’Brousse » a également été consacré à la fête du bulime et de l’igname, le week-end du 1er mai. « En quinze jours, on a réellement vu une grosse différence de communication au sujet de l’île des Pins, ça fait du bien », souligne Lilian Morer.

En parallèle, les établissements créent leurs propres offres. En plus de promotions faites sur le site Booking. com, le Oure Lodge propose plusieurs offres en vente directe, avec, par exemple, une nuit offerte pour deux nuits achetées ou une réduction de 50 % après une nuit achetée. « C’est ce qui fonctionne, les gens de la Grande Terre viennent parce qu’il y a ces promotions », observe Vincent Fournier.

LES TRANSPORTS, « POINT NOIR DU TOURISME »

Cette reprise « timide » reste néanmoins dépendante des dessertes maritimes et aériennes. Bien qu’opti- mistes pour l’avenir, les professionnels touristiques de l’île s’inquiètent de la situation de la compagnie Air Calédonie et de celle du Betico. « Le point noir du tourisme de l’île des Pins et plus globalement de la Nouvelle-Calédonie, ce sont les transports domestiques », estime Nicolas Zerathe, directeur du gîte Nataiwatch.

La structure a un taux d’occupation de 65 %, contre « 90 % à l’année, voire plus avant 2024 », explique-t-il. « Aujourd’hui, les gens sont très fébriles et ont peur de rester bloqués sur les îles à cause des aléas des transports. On souffre aussi énormément des arrêts techniques et des décalages de planning, car mécaniquement, les gens annulent et cela fait encore chuter nos réservations. »