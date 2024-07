[DOSSIER] À la clinique, une adaptation au quotidien

Après avoir affronté le dur de la crise, la clinique Kuindo-Magnin traverse une « phase de transition ».

La période a été « compliquée », souligne Céline Monnier, directrice des soins à la clinique Kuindo-Magnin, à Nouville. Il a fallu gérer le relais des équipes, à l’aide notamment des navettes maritimes, leur trouver un lieu pour dormir sur place et, surtout, assurer « la prise en charge et la continuité des soins ». La médecine et l’hospitalisation ont été maintenues, les chimiothérapies ont repris au bout de cinq jours, l’établissement a hébergé des patients dialysés et des polyhandicapés du foyer Reznik. « Il y a de la fatigue, la charge de travail a augmenté, un état de stress permanent, c’est dur de se projeter sur le long terme, et il y a beaucoup d’incertitudes. On est dans l’attente. »

Une chose est sûre, estime Céline Monnier, ces événements ont montré « l’utilité de la clinique », notamment en raison « des problèmes d’accès au CHT, de la présence du service d’oncologie et des liens avec l’U2NC [centre de prise en charge des insuffisants rénaux] ».

« COMMENT GARDER LES SOIGNANTS »

Après neuf semaines de conflits, la structure se trouve dans « une phase de transition ». La réorganisation y est permanente, explique Céline Monnier, en fonction de divers aléas, comme des questions de matériel. « En urologie, par exemple, on manque d’endoscopes. Alors le personnel reste plus tard le soir pour les stériliser afin qu’ils puissent être réutilisés dès le lendemain. » Ou de l’activité de certains pôles, à l’image de la chirurgie, qui n’a toujours pas retrouvé son fonctionnement habituel. « Certains patients reportent leur intervention, notamment les gens de Brousse. » Et des départs.

S’il n’y en a aucun, pour l’instant, chez les chirurgiens, et peu chez les aides-soignants, pour beaucoup calédoniens, les infirmières et les sages-femmes sont davantage concernées. « Des personnes ont demandé à ne pas renouveler leur contrat et il y a des démissions, ce qui représente 37 départs », détaille la directrice des soins. Cet objectif va largement occuper le secteur dans les mois à venir : essayer de ne pas perdre de compétences médicales et trouver « comment garder les soignants, donner envie de rester ».

FIN DE LA PHASE DE SAUVEGARDE Mardi 9 juillet, le tribunal mixte de commerce a clos la procédure de sauvegarde de la clinique Kuindo-Magnin, ouverte il y a 18 mois. Dans un communiqué interne, Serge Magot, directeur général, indique qu’il s’agit maintenant d’aller « négocier du temps avec nos créanciers » et chercher des ressources. La direction souhaite « convaincre les autorités de la nécessité d’adopter rapidement les revalorisations tarifaires indispensables à l’équilibre de certaines activités ». Pour la suite, la clinique compte notamment s’appuyer sur son service d’oncologie « d’excellence » et celui de soins de suite et de réadaptation (SSR) « avec un potentiel extraordinaire ». L’établissement emploie 500 salariés.