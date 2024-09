[DOSSIER] Comment sont répartis les 50 milliards de francs ?

Les Calédoniens s’interrogent sur le sous-dimensionnement du dispositif de maintien de l’ordre à la veille du 13 mai et la sous-estimation de l’insurrection à venir. À partir de documents confidentiels que nous nous sommes procurés, nous avons pu reconstituer les échanges entre le haut-commissariat et le ministère de l’Intérieur et […]