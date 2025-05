[DOSSIER] Céline Paret, une Calédonienne à la tête de l’unité médico-judiciaire

« Très rapidement » durant son adolescence, elle s’intéresse à plusieurs spécialités telles que la pédiatrie et la dermatologie. Des centres d’intérêts qu’elle retrouvera, plus tard, dans son métier de médecin légiste. « J’ai très souvent affaire à des victimes mineures. C’est un peu ma « sur-spécialité ». Puis au niveau de la dermatologie, finalement, lorsqu’on est médecin légiste, on ne fait que ça, regarder la peau ! ».

Après une enfance et une scolarité passées à Nouméa, la jeune femme, issue d’une grande famille calédonienne, s’envole vers la Métropole où elle effectuera dix ans d’études. Elle y découvre la médecine légale. « En stage, je me suis rendu compte que c’était vraiment ça que je voulais faire », raconte-t-elle.

L’UN DES PREMIERS MAILLONS DE LA JUSTICE

Le métier est polyvalent. Chargé de l’autopsie, le médecin légiste est également amené à se rendre sur le terrain où il est « le seul à pouvoir toucher les corps ». Du moins, sur les scènes de crime. En parallèle, il peut être impliqué au moment des gardes à vue, réalise des prélèvements, des certificats de coups et blessures et détermine la durée de l’incapacité totale de travail (ITT). Des outils importants pour la justice, puisque « ça va déterminer le type de tribunal qui prend en charge l’affaire et la peine encourue par l’auteur ».

Toute jeune légiste, c’est à l’hôpital de Bondy, à Paris, qu’elle débute sa carrière. L’établissement compte la « deuxième plus grosse unité médico-judiciaire de France en termes d’activité ». Une expérience « ultra formatrice ». Lors des attentats du Bataclan, en 2015, Céline Paret se souvient avoir accueilli certaines victimes. Elle se remémore également l’ambiance générale, en région parisienne. « Ça a ébranlé tout le monde. Tu le ressentais partout. Il y avait une ambiance très particulière ».

En juillet 2022, à l’âge de 37 ans, l’idée de revenir son Caillou natal se fait ressentir. Dans le même temps, le docteur Thierry de Greslan, président de la commission médicale du Médipôle, l’informe de l’ouverture prochaine d’une unité médico-judiciaire de proximité (UMJP). Elle revient en février 2023 et prend en charge la structure dès sa création.

Après quelques mois, elle peut déjà observer quelques différences avec la Métropole. Notamment, en termes d’activité. Proportionnellement à la densité de la population, « elle est beaucoup plus importante ici », note-t-elle. Rien d’étonnant, lorsqu’on sait qu’il y a « sept à huit fois plus de violences conjugales » sur le territoire.

Céline Paret est convaincue de l’utilité d’une telle structure. « Lorsque tu es victime, tu es souvent un peu seule et le fait d’être une oreille attentive et neutre et de les aider dans leur procédure judiciaire, ça a un côté satisfaisant. Quand tu as une victime qui te dit merci à la fin de la consultation, tu te dis que tu as bien fait ton métier. »