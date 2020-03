Le président américain a effectué une visite de deux jours en Inde auprès de son homologue, Narendra Modi. Il a été accueilli de manière spectaculaire. Les deux hommes ont notamment donné un meeting devant plus de 100 000 personnes et inauguré le plus grand stade de cricket au monde. En revanche, il n’y a pas eu d’avancée en matière commerciale. Les deux pays sont engagés dans un bras de fer avec leur protectionnisme respectif. Trump et Modi ont simplement signé un contrat d’achat par New Delhi d’hélicoptères militaires américains pour un montant de 2,4 milliards de dollars. L’Inde représente un allié stratégique pour les États-Unis en Asie.