Dojo de Magenta Tours, lieu d’espoir pour la société

Vous prêtez votre nom, ce n’est pas rien…

Bien sûr, c’est beaucoup de responsabilités, mais de fierté aussi parce qu’enfin je me sens utile, j’ai le sentiment que je vais rendre à mon pays un petit quelque chose. C’est la première fois que je suis engagé dans du caritatif en Nouvelle-Calédonie. C’est quelque chose qui était en moi et dont je ressentais le besoin. Depuis des années, ça me tracasse de me dire qu’en Métropole, en Afrique, j’ai aidé les jeunes. Je n’ai jamais oublié d’où je viens, mais j’attendais

la bonne opportunité, les bonnes personnes. Je suis tellement heureux, ils m’ont fait un beau cadeau. J’ai eu des sollicitations pour des stades de foot, mais j’ai toujours refusé parce que je ne me sentais pas prêt… Là, c’est plus petit et je m’y retrouve plus.