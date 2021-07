Monter un groupe de musique pour profiter de la vie

On retiendra également le projet porté par l’association Hippocampe, qui soutient des personnes psychotiques et leurs familles. Quelques jeunes, Sharif, Axel, Johen, Cyril et Arno, ont eux-mêmes monté et présenté leur projet : lancer un groupe de musique ! L’idée est de rompre l’isolement de chacun et de mettre en valeur leurs aptitudes musicales. « On va acheter des instruments et répéter ensemble. On a déjà des morceaux qui sont composés. Ce sera du jazz-rock », nous dit l’un des membres de ce futur groupe, avant de slamer quelques mots « La vie est courte, le temps s’écoule, le temps d’une vie et tout s’écroule » et d’imaginer, pourquoi pas, la sortie d’un disque.

C.M.