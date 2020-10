Au regard du contexte économique, et comme d’autres contributeurs, la ville de Nouméa a annoncé qu’elle ne pouvait plus apporter sa participation financière équivalente aux années précédentes en faveur de l’association Nouméa centre- ville. Un problème juridique en droit à la concurrence est également mis en avant. Il a donc été décidé avec les autres fondateurs (CCI, province Sud, syndicat des commerçants) de dissoudre la structure. Les conseillers municipaux ont adopté à la majorité une délibération en ce sens lundi. L’association organisait notamment les Jeudis du centre-ville et les vide-greniers, place des Cocotiers. Ses activités de proximité et d’évènementiels seront désormais assurées directement par la ville.