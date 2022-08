L’artiste Édouard Ito Waïa est décédé dans la nuitdu23au24juilletàl’âgede63ans.Néà Maré et adopté à Bourail à la tribu d’Azareu, surfeur à ses premières heures, Ito Waïa était un artiste autodidacte. Il s’était passionné au fil des ans pour le dessin, la peinture, la sculpture, la poésie puis la photographie. Il avait pu faire rayonner son art dans la région et en Métropole. Ito Waïa était un fervent défenseur de l’environnement, qui figurait au cœur de son œuvre. Il était consultant environnemental à la Sem Mwé Ara et très engagé dans le développement du domaine de Deva notamment dans le domaine archéologique. Il était aussi impliqué au sein de l’Union calédonienne et, enfin, transmettait son savoir auprès des plus jeunes en tant qu’animateur dans les classes artistiques et culturelles. Il laisse une exposition photographique à voir, ou à revoir, au centre culturel Tjibaou, D’Âme Nature. Toute la Calédonie lui a rendu hommage.