Raymond Guépy, président de la Fondation des pionniers de Nouvelle-Calédonie, est décédé dans sa 71e année, samedi, 9 mai. Né à Thio en 1949, il était également membre du Conseil économique social et environnemental et gérait, avec son frère, la ferme équestre Pocquereux randonnées. Au cours de sa carrière, il avait aussi travaillé à la Cafat, à la SIC, à la ville de Nouméa. Il était par ailleurs très impliqué dans le social, l’humanitaire, la problématique de l’eau, la revégétalisation, la filière bovine. Les hommages se sont succédé, cette semaine, en l’honneur de ce Broussard engagé, « défenseur des plus défavorisés », « plein d’humour », « conteur phénoménal »… Veillées et cérémonie se sont déroulées à Nouméa, une autre cérémonie est prévue sur la propriété familiale de Pocquereux.