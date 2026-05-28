Disparition de Kirvin Wadrawane

Kirvin Wadrawane, fonctionnaire de police détaché depuis septembre 2025 auprès de la Minc, mission interministérielle pour la Nouvelle-Calédonie, est décédé dans la nuit du 24 au 25 mai, à son domicile. Dans le cadre de la Minc, il était chargé des questions de la jeunesse, d’insertion et de cohésion sociale. Il était également l’ancien président de l’association des anciens bénéficiaires du programme 400 cadres et Cadres avenir et avait contribué au premier plan territorial de sécurité et de prévention de la délinquance (2018-2022).
Les hommages sont nombreux. La Direction territoriale de la police nationale dépeint un « collègue apprécié pour son engagement, sa disponibilité et sa bonne humeur » et partage son « immense tristesse » après cette « disparition soudaine ».
Dans un communiqué, le haut-commissariat salue « son engagement en faveur de la prévention de la délinquance et des politiques de soutien de la jeunesse ». Le Sénat coutumier parle d’un « symbole de courage, de dignité et d’espoir d’un avenir meilleur ».