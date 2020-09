À ce jour, alors que les réglementations évoluent au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie, la production et la détention de cannabis sont interdites en Nouvelle-Calédonie. Et la réglementation interdit également l’importation de semences de chanvre, considéré comme une espèce invasive. Les chanvriers de Nouvelle-Calédonie rappellent, si besoin était, que ces plantes sont déjà bien présentes localement (plus de 90 000 pieds de cannabis arrachés chaque année !).

Il s’agit, selon eux, d’une filière économique durable, porteuse et dans l’air du temps, qui permettrait également de reprendre le contrôle sur les productions locales, sur leur quantité de THC et de métaux lourds, de contrôler et de certifier les produits. Ils appellent les politiques à avoir le courage de se pencher sur cette question. Certains représentants assistaient, d’ailleurs, à ce rendez-vous ainsi que des professionnels de la bio construction et des produits naturels. Les discussions sont engagées.

