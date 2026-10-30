Deva tente le pari de la location autonome

La direction mise sur les familles, les groupes d’amis et les golfeurs. « On pense qu’il y a un vrai marché pour ça », affirme Stéphane Dadoune, qui évoque une forte demande locale et vise aussi les Australiens et les Néo-Zélandais.

Avec une cuisine et un séjour autonome, la résidence se rapproche toutefois des locations de vacances proposées à Bourail et à Poé. Elle disposera, en plus, des équipements d’un complexe hôtelier soutenu par des capitaux publics, à travers Promosud, dont la province Sud est l’actionnaire majoritaire. La direction défend néanmoins une « offre complémentaire » et annonce des partenariats avec les acteurs locaux pour les prestations aux occupants.

Les recettes attendues ou les économies espérées ne sont pas chiffrées. Difficile, à ce stade, de mesurer le bénéfice pour l’établissement et les effets sur ses voisins. La résidence attirera-t-elle de nouveaux visiteurs ou une partie de la clientèle des hébergements alentour ?

PLUS DE 200 MILLIONS POUR L’ÎLE AUX CANARDS

Deva s’inscrit dans une réorganisation plus large. Sous la marque Le Domaine du Pacifique, les anciens hôtels Méridien de Nouméa et de l’île des Pins deviennent Domaine de Nouméa et Domaine d’Oro, le Sheraton prend le nom de Domaine de Deva et l’Ouré Lodge celui de Domaine de Kanuméra. Pour les trois premiers, les contrats de gestion avec Marriott laissent place, selon Stéphane Dadoune, à une franchise « beaucoup plus légère », sous la signature Series by Marriott.

Le groupe rassemble aussi casinos, golfs, spas et, plus récemment, l’île aux Canards. La réouverture de l’îlot nouméen est prévue le 1er novembre, avec un positionnement plus haut de gamme, notamment grâce à une subvention de la province Sud de 200 millions de francs, selon le directeur. Le programme comprend la réhabilitation du trait de côte et du sentier marin, un ponton flottant, la rénovation du faré et des raccordements à l’eau et à l’électricité depuis la Grande Terre en 2027.

Un espace de plage privatif avec service doit côtoyer un espace ouvert au public, aménagé avec des tables de pique-nique. Ce nouveau positionnement implique également une fréquentation plus encadrée et la fin des grosses soirées nocturnes qui animaient l’îlot. Interrogé sur le retour à l’équilibre du groupe, Stéphane Dadoune évoque prudemment un horizon autour de 2030, dépendant notamment de la reprise touristique.

Mathurin Derel