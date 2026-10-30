Deva tente le pari de la location autonome

L’ancien Sheraton de Deva va transformer sa résidence de 28 appartements, sur le modèle d’Airbnb, en début d’année 2027. Après des milliards d’investissement et de pertes, le groupe Société des hôtels de Nouméa (SHN), filiale de Promosud, cherche à se relancer avec un nouveau positionnement.
Arriver à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, ouvrir son logement avec un accès numérique et préparer ses repas dans sa cuisine : c’est la formule que le Domaine du Pacifique, nouveau nom des établissements de la Société des hôtels de Nouméa (SHN), entend proposer à Deva à partir de janvier 2027.
Autour du golf, les anciennes chambres deviennent 28 appartements d’une à trois chambres, commercialisés sous le nom de Résidence Deva. « Un format plus concept Airbnb, en autonomie », explique Stéphane Dadoune, directeur de la transformation et de la performance du groupe.
Cet ensemble, correspondant à 56 « clés » hôtelières, sera désormais accessible comme un appartement totalement autonome de l’hôtel voisin. La direction annonce une remise à niveau du mobilier et de la décoration, ainsi que le développement d’une conciergerie numérique. Deux à trois personnes seront chargées de gérer cette activité.
Les occupants garderont accès aux équipements de l’hôtel et des prestations seront également proposées à la carte, comme le remplissage du réfrigérateur avant l’arrivée. Le groupe envisage également de rouvrir le club pour enfants.
MOINS DE SERVICES, MOINS DE REDEVANCES
Pour l’exploitant, qui perd de l’argent depuis près de dix ans, la formule présente un avantage important puisque ces appartements sont exclus du nouveau contrat de franchise avec Marriott. « C’est une opération où on n’aura pas à payer de fees à Marriott », souligne Stéphane Dadoune. Ce projet doit ainsi contribuer à améliorer les résultats. Et le passif est lourd. Le rapport de la Chambre territoriale des comptes de 2018 présente un financement total de 12,192 milliards de francs pour l’opération Sheraton Deva, hôtel et golf compris.
Le montage associait notamment les financements des sociétés du groupe et les dispositifs de défiscalisation locale et métropolitaine. En mars dernier, Brieuc Frogier, le président du conseil d’administration de Promosud, dont dépend la SHN, évoquait dans les Nouvelles calédoniennes 10 milliards de francs de pertes en dix ans d’exploitation.
La direction mise sur les familles, les groupes d’amis et les golfeurs. « On pense qu’il y a un vrai marché pour ça », affirme Stéphane Dadoune, qui évoque une forte demande locale et vise aussi les Australiens et les Néo-Zélandais.
Avec une cuisine et un séjour autonome, la résidence se rapproche toutefois des locations de vacances proposées à Bourail et à Poé. Elle disposera, en plus, des équipements d’un complexe hôtelier soutenu par des capitaux publics, à travers Promosud, dont la province Sud est l’actionnaire majoritaire. La direction défend néanmoins une « offre complémentaire » et annonce des partenariats avec les acteurs locaux pour les prestations aux occupants.
Les recettes attendues ou les économies espérées ne sont pas chiffrées. Difficile, à ce stade, de mesurer le bénéfice pour l’établissement et les effets sur ses voisins. La résidence attirera-t-elle de nouveaux visiteurs ou une partie de la clientèle des hébergements alentour ?
PLUS DE 200 MILLIONS POUR L’ÎLE AUX CANARDS
Deva s’inscrit dans une réorganisation plus large. Sous la marque Le Domaine du Pacifique, les anciens hôtels Méridien de Nouméa et de l’île des Pins deviennent Domaine de Nouméa et Domaine d’Oro, le Sheraton prend le nom de Domaine de Deva et l’Ouré Lodge celui de Domaine de Kanuméra. Pour les trois premiers, les contrats de gestion avec Marriott laissent place, selon Stéphane Dadoune, à une franchise « beaucoup plus légère », sous la signature Series by Marriott.
Le groupe rassemble aussi casinos, golfs, spas et, plus récemment, l’île aux Canards. La réouverture de l’îlot nouméen est prévue le 1er novembre, avec un positionnement plus haut de gamme, notamment grâce à une subvention de la province Sud de 200 millions de francs, selon le directeur. Le programme comprend la réhabilitation du trait de côte et du sentier marin, un ponton flottant, la rénovation du faré et des raccordements à l’eau et à l’électricité depuis la Grande Terre en 2027.
Un espace de plage privatif avec service doit côtoyer un espace ouvert au public, aménagé avec des tables de pique-nique. Ce nouveau positionnement implique également une fréquentation plus encadrée et la fin des grosses soirées nocturnes qui animaient l’îlot. Interrogé sur le retour à l’équilibre du groupe, Stéphane Dadoune évoque prudemment un horizon autour de 2030, dépendant notamment de la reprise touristique.
Mathurin Derel