Deux nouveaux spécimens de scarabée rhinocéros à Lifou

Deux scarabées rhinocéros ont été trouvés à Mou et à Wé dans le cadre du plan de surveillance établi après la découverte d’un premier spécimen début octobre. Le réseau de piégeage a été adapté. De nouvelles tribus sont concernées par l’interdiction de trans- porter des plantes, compost, bourre de coco, etc. et leurs habitants ne peuvent stocker les déchets verts (Luecila, Hnapalu, Qanono, Hnasse, Mou, Xodre). Il est interdit de transporter ces produits à risque vers d’autres îles ou la Grande Terre.