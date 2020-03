Un adolescent de 15 ans a été hospitalisé au Médipôle, jeudi dernier, pour dépistage du coronavirus. Le test s’est révélé négatif. Le jeune homme, qui avait séjourné avec sa famille à Singapour, était, depuis son retour, sous la surveillance de la Direction des affaires sanitaires et sociales, car il avait développé de la toux. Lundi, un enfant de 9 ans a, à son tour, subi un test au Médipôle, qui s’est révélé négatif, lui aussi. L’enfant était également à Singapour et placé sous surveillance à son retour à cause d’une toux et de la fièvre. Plus de 30 500 voyageurs ont été contrôlés à La Tontouta entre le 28 janvier et le 1er mars. 42 personnes font l’objet d’une surveillance.