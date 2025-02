Pas moins de 11 600 salariés ont perdu leur emploi entre le 31 mars et le 31 décembre 2024, dans le seul secteur privé qui comptait, à titre d’indication, 57 300 Calédoniens au troisième trimestre 2024, contre 68 600 un an auparavant. « Parmi ces 11 600 personnes, 6 140 sont indemnisées au titre du chômage total en décembre. Le tissu économique, déjà peu dynamique au premier semestre 2024, se détériore au second semestre avec deux fois plus de fermetures d’entreprises que de créations, soit 1 630 unités perdues en 2024 (1 470 personnes physiques et 160 sociétés) », analyse l’Institut de la statistique et des études économiques. En décembre, moins de 1 000 entreprises ont effectué des demandes d’accès au dispositif de chômage partiel exaction pour la couverture potentielle de 13 470 salariés.

Mais « l’incertitude qui pèse sur le financement des dispositifs du chômage partiel exaction [financé par une aide exceptionnelle de l’État] et du chômage total [financé par les cotisations des salariés de moins en moins nombreux] assombrit les perspectives de ce début d’année 2025 », ajoute l’Isee. « D’autant plus que les créations d’entreprises, à leur plus bas niveau depuis 30 ans, ne permettent pas d’espérer la création de nouveaux emplois pour compenser les emplois détruits en 2024. »

La baisse du pouvoir d’achat des ménages au chômage partiel ou sans emploi est de plus aggravée par la hausse des prix à la consommation observée en 2024 : +3 % sur un an pour les 20 % des ménages les plus modestes.