Deux écoles de Dumbéa en travaux

Le haut-commissaire Jacques Billant et le maire de Dumbéa Yoann Lecourieux ont visité le chantier de reconstruction des écoles Louise-De Greslan et Jack-Mainguet. Des travaux soutenus par l'État à hauteur de 199 millions de francs. © Mairie de Dumbéa

Gravement endommagées lors des exactions de mai 2024, les écoles primaires Louise-de-Greslan et Jack-Mainguet sont aujourd’hui en reconstruction. Les travaux permettront à la première de bénéficier d’un nouveau groupe scolaire et à la seconde de retrouver dès la rentrée 2026 les salles qui avaient été incendiées. Vendredi 5 septembre, le haut-commissaire, Jacques Billant, s’est rendu sur place pour prendre connaissance du chantier.