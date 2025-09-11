Deux écoles de Dumbéa en travaux

Gravement endommagées lors des exactions de mai 2024, les écoles primaires Louise-de-Greslan et Jack-Mainguet sont aujourd’hui en reconstruction. Les travaux permettront à la première de bénéficier d’un nouveau groupe scolaire et à la seconde de retrouver dès la rentrée 2026 les salles qui avaient été incendiées. Vendredi 5 septembre, le haut-commissaire, Jacques Billant, s’est rendu sur place pour prendre connaissance du chantier.
