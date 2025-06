Deux droites, deux lignes pour l’avenir

L’échec du « conclave » de Deva, par le rejet des Loyalistes et du Rassemblement de la proposition du ministre Manuel Valls axée sur une souveraineté avec la France, a repositionné la Nouvelle-Calédonie comme un enjeu national. Et, par effet ricochet, un terrain de campagne électorale, en vue de l’élection présidentielle de 2027. Après plusieurs prises de parole à l’Assemblée nationale et une visite de parlementaires de La France insoumise en ce mois de mai, Marine Le Pen, cheffe de file du Rassemblement national, et François-Xavier Bellamy, vice-président des Républicains, séjournent, hasard de calendrier, sur le Caillou, du mercredi 28 jusqu’à ce week-end. Quatre jours aux programmes bien distincts, alimentés par des arguments différents. Même si le président de la République compte réunir les forces politiques calédoniennes à Paris à partir de la mi-juin pour relancer le dialogue, l’actuel moment de flottement est propice à toutes les suggestions.

« L’OBSESSION INSTITUTIONNELLE »

L’idée de Marine Le Pen, relayée par son représentant local, Alain Descombels, et déjà mentionnée l’an dernier, a été réaffirmée dès le premier jour de sa visite, devant la célèbre poignée de main, place de la Paix, à Nouméa. « S’il n’y a pas de développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie, s’il n’y a pas un vrai rééquilibrage, il n’y aura pas de stabilité institutionnelle », a observé la candidate RN qui a, par deux fois, accédé au second tour de l’élection présidentielle et réalisé des scores très honorables dans l’archipel en 2022 et surtout en 2017.

Autrement dit, « l’obsession institutionnelle du gouvernement [central] a un énorme trou dans la raquette, qui est le développement économique de l’île, la capacité à se projeter dans de grands projets économiques ». La députée Rassemblement national du Pas-de-Calais, dont la dernière visite remontait à 2013, a même listé des ambitions : « un plan Marshall » pour l’agriculture avec une diversification du secteur, un développement du service militaire adapté (SMA) ainsi que d’une base navale. Il faut même « réfléchir aux conditions de développement du potentiel sous- marin ».

Un projet très polémique, d’autant qu’un moratoire de 50 ans a été voté au Congrès. Au terme de cette période de stabilité et d’investissements, c’est-à-dire dans 30 ou 40 ans, Marine Le Pen entrevoit l’existence d’un référendum. « Nous verrons bien ce que la population décidera dans le cadre d’un processus démocratique ». Un virage total du parti d’extrême droite, soutenu par « la réalité ». Par le passé, le mouvement s’était, en effet, opposé aux consultations d’autodétermination. Cette nouvelle ligne vient à rebours du discours commun en Nouvelle-Calédonie qui promeut une visibilité politique pour un redémarrage économique.