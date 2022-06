Qui aurait pu prédire, en juillet 2019, après les provinciales, lors de la création de Générations NC par deux dissidents de Calédonie ensemble, Nicolas Metzdorf et Nina Julié, qu’ils seraient aux côtés de Philippe Dunoyer trois ans plus tard, regroupés sous l’étiquette de la majorité présidentielle aux législatives, qui plus est portés par Sonia Backes ?

Un duo de loyalistes poussé par la victoire d’Emmanuel Macron à la présidentielle, qu’ils ont soutenu, pour deux duels contre des candidats indépendantistes, Wali Wahetra dans la première circonscription et Gérard Reignier dans la deuxième, eux aussi soutenus par l’union de leur camp, une configuration qui n’avait pas été vue depuis le scrutin de 2007.

Gérard Reignier (13 175) n’est qu’à quelques voix de Nicolas Metzdorf (13 550), mais il faudrait qu’il en fasse 10 000 de plus pour atteindre le score de Louis Mapou en 2017 qui avait atteint 45 %. Sachant que le maire de La Foa peut compter sur le soutien de Thierry Santa, même si parmi les 8 760 électeurs qui ont voté pour lui, une partie est opposée à cette union des loyalistes formée à l’occasion des présidentielles et censée durer dans le cadre des discussions institutionnelles.

Philippe Dunoyer totalise presque deux fois plus de voix que Wali Wahetra. Il bénéficiera lui aussi d’une partie des votes qui s’étaient portés sur les autres candidats loyalistes, même si le Rassemblement national conditionne la mobilisation de ses électeurs à sa présence autour de la table des négociations sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie,

et même si Pascal Lafleur annonce qu’il ne votera pas pour le candidat Calédonie ensemble.

Les indépendantistes feront tout pour aller chercher des voix parmi les nombreux abstentionnistes, mais les candidats de la majorité présidentielle sont bien partis

pour confirmer dimanche.