Destructions à Yahoué

Dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 juin, deux véhi- cules ont été incendiés sur le parking du centre de formation Adolphe-Boutan, à Yahoué, et de violents affrontements ont opposé les forces de l’ordre à un groupe d’individus alcoolisés. Les gendarmes, qui étaient intervenus pour mettre fin à une rixe, ont été pris à partie. L’un d’entre eux a été blessé. Près de 50 alternants ont été redéployés en urgence pour une semaine dans leurs entreprises formatrices.

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