Des vols supplémentaires vers Wallis

La compagnie aérienne Aircalin et l’État ont mis en place trois vols supplémentaires sur la route Nouméa-Wallis les lundis 22 et 29 juillet, mais aussi le 5 août. Ces fréquences, partiellement soutenues par l’État, visent à répondre à la demande de déplacement des populations pendant cette période de faible demande. Elles permettent également de maintenir la continuité territoriale entre Nouméa et Wallis, alors que le remplis- sage de ces vols aurait été insuffisant pour qu’Aircalin programme ces vols réguliers, explique la compagnie à l’hibiscus.