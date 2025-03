Des tour-opérateurs à rassurer

Jeudi 27 février, Nouvelle-Calédonie Tourisme a organisé la 8e édition de son workshop international Rendezvous in New Caledonia, au cours duquel une cinquantaine de prestataires locaux ont rencontré des voyagistes australiens et français. L’objectif est de rassurer ces professionnels.

« L’opération est d’autant plus importante qu’elle va contribuer à relancer le tourisme international après neuf mois d’arrêt, souligne Julie Laronde, directrice de NCT. Il y a urgence, tous les établissements sont vides après les vacances scolaires. Maintenant, il va falloir réamorcer le trafic international, sinon l’offre touristique va fermer petit à petit. »

Camille Borgetto, d’Australie tours, fait partie des voyagistes. « Il y a eu une inquiétude très forte pendant très longtemps, a-t-elle observé. On commence à avoir à nouveau des demandes. Une des premières questions est : “Est-ce que c’est sûr ?”. » Pour le savoir, les invités se sont rendus sur le terrain tout au long de la semaine. « On sent qu’il y a une très forte envie des acteurs du tourisme, que ce soit sur la Grande Terre et sur les îles, que les touristes reviennent, a constaté Camille Borgetto. On a été super bien accueillis avec des gens qui étaient heureux de nous voir, de partager leur culture et c’est extrêmement fort. »

Les tour-opérateurs vont ainsi repartir avec des photos et des expériences à présenter aux touristes potentiels.