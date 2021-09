Les élus de la province Nord ont adopté, vendredi 20 août, deux délibérations relatives au projet du barrage de Pouembout : l’une autorisant l’acquisition du foncier nécessaire à la construction de l’ouvrage, des parcelles privées entre les rivières Ouendé et Poualoa, l’autre validant la délégation de la maîtrise d’ouvrage à la province pour les études et les travaux de voirie pour l’accès au futur barrage pour un coût estimé à 240 millions de francs. Face au déficit en eau sur la zone Voh-Koné-Pouembout, ce barrage à usages multiples doit pérenniser la ressource pour couvrir les besoins en eau potable et en eau agricole et soutenir de nouvelles activités. Il doit également permettre de renforcer le débit de la rivière en période sèche. Les négociations foncières doivent se poursuivre jusqu’en 2022 et les appels d’offres s’étaleront jusqu’en 2023. Les travaux sont prévus entre 2025 et 2028. Toutes les informations sur ce projet sont sur www.barrage-pouembout.nc.