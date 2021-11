C’était une demande récurrente des parents d’élèves. La province Sud a présenté son nouveau pack de tenues communes qui intègre cinq polos plus légers, mais aussi deux t-shirts de sport et un chapeau de type « surf hat », en plus de la veste polaire.

Le prix du pack évolue de 4 575 francs à 5 800 francs. L’allocation de rentrée sera revue à la hausse pour se maintenir à près de 50 % de son côut.

La vente des nouvelles tenues fabriquées par Teeprint va se faire au School Shop à Ducos et dans les boutiques Marques calédoniennes à Kenu In et au centre-ville. Des kits reconditionnés seront aussi proposés.