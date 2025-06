Des tensions croissantes à Touho

D’importantes tensions se sont produites dans la commune de Touho ces derniers jours. Après un affrontement entre des habitants des tribus de Kongouma et de Vieux Touho, lundi 2 juin, qui a fait trois blessés et mené à sept interpellations, de nouvelles violences ont éclaté le 7 juin, nécessitant l’intervention d’une soixantaine de forces de l’ordre et de quelques coutumiers. Trois maisons ont, par la suite, été incendiées.

Selon NC La 1ère, le conflit entre les deux tribus serait lié à des consultations menées depuis quelques années par un guérisseur de la région. Lesquelles auraient créé « des divisions au sein des familles et des clans ». Un groupe d’une vingtaine de personnes se serait formé autour de ce guérisseur et « parcourait les tribus et lieux publics la nuit pour asperger les espaces avec une potion pour laver les lieux des mauvais esprits », raconte un habitant interrogé par la chaîne de télévision. Des adeptes de ce guérisseur auraient incendié une voiture et agressé une mère de famille avec une arme à feu.

Mardi 10 juin, les coutumiers des districts de Touho et Poyes ont ordonné à 32 personnes affiliées à ce guérisseur de quitter la commune de Touho. De son côté, le gouvernement a appelé « au calme, à la responsabilité et à la retenue ». Un dispositif renforcé des forces de l’ordre reste mobilisé sur la commune afin de garantir la sécurité.