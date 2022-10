« LES GISEMENTS S’ÉPUISENT »

Arnold Delrieu (CSTNC) ne peut pas croire à une fermeture soudaine. « Je ne pense pas que ça arrivera brutalement. L’export représente une ressource non négligeable. Mais la métallurgie, c’est notre métier premier. On ne peut pas l’arrêter comme ça. » Il n’est pas optimiste pour autant. « Doniambo ne sera pas épargné. » Il anticipe une adaptation des effectifs aux tonnes produites par chaque centre minier. « Les gisements s’épuisent, ce n’est plus la crème. Les teneurs baissent, la chimie change. Les ratios augmentent : pour une tonne de nickel, on déplace 10 à 12 tonnes de terre. Il faut de l’adaptation à tous les niveaux. » À Doniambo, pour l’heure, la consigne reste de produire davantage pour sauver la SLN. Les regards se tournent régulièrement vers le four Demag 11, particulièrement fatigué. De l’avis syndical général, s’il venait à céder, l’équation serait plus compliquée que jamais.

Gilles Caprais