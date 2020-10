Les représentants de l’UDI (centre), Jean- Christophe Lagarde et Hervé Marseille, ont aussi exprimé leur soutien au non le 4 octobre « parce qu’à travers vous, c’est une part du cœur de notre nation qui bat dans le Pacifique ». « Nous partageons une identité nourrie par une langue, une école, et des valeurs communes », ont-ils poursuivi, et « nous partagerons demain un avenir ». Pour les centristes, « dès le 5 octobre, c’est par le dialogue et la recherche de consensus entre indépendantistes et non- indépendantistes que ce destin commun pourra continuer à s’écrire […] un dialogue que nous appelons de nos vœux et auquel l’État devra prendre toute sa part ».

Dans une vidéo diffusée sur Twitter, la présidente du Rassemblement national a également rappelé sa position. « Que le non l’emporte de nouveau et vous conforterez une fois de plus, et comme vous l’avez fait dans tous les scrutins depuis 1958, l’appartenance de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Que le oui l’emporte et votre territoire quittera à brève échéance notre patrie pour accéder à une indépendance pleine d’incertitudes et lourde de dangers et de déchirements ». Marine Le Pen conjure les Calédoniens « de ne pas céder à l’idée d’une indépendance déraisonnable ». « Qui peut sérieusement croire qu’un État de 300 000 habitants pourrait résister bien longtemps à l’appétit de ses très puissants voisins, qui ne manqueront pas, une fois la France partie, d’user de tous leurs moyens pour mettre la main sur vos richesses géologiques et maritimes », a-t-elle ajouté dans une allusion, on l’imagine, à la Chine.