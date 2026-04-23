Des sénateurs d’outre-mer en visite

La délégation sénatoriale aux outre-mer, dont font partie Georges Naturel et Robert Xowie, était en visite sur le territoire et à Wallis, du 17 au 24 avril. Ce déplacement s’inscrit dans le cadre de l’« Étude sur la coopération et l’intégration régionale des outre-mer », débutée en 2023, visant à mieux cerner les possibilités de coopération économique entre les différents territoires ultramarins. « Chacun a ses spécificités et il serait intéressant, par exemple, de trouver des informations dans le Pacifique que l’on pourrait dupliquer ou adapter aux autres bassins océaniques », explique Micheline Jacques, sénatrice de Saint-Barthélemy et présidente de la délégation. Un certain nombre « d’aberrations » ont déjà été relevées, comme la non-prise en compte de ces territoires dans les accords commerciaux signés entre la France et d’autres pays, avec, pour conséquence, « des coûts considérables » pour les outre-mer.
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