Des scarabées rhinocéros à Thio

Selon l’Agence néo-calédonienne de la biodi- versité, des scarabées rhinocéros ont été piégés à Thio, le 22 novembre 2025 et le 4 mars cette année. Des symptômes de dégâts sur feuilles ont également été observés près du littoral. Thio est la 16e commune dans laquelle ce ravageur a été intercepté.
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