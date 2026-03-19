Des scarabées rhinocéros à Thio

Selon l’Agence néo-calédonienne de la biodi- versité, des scarabées rhinocéros ont été piégés à Thio, le 22 novembre 2025 et le 4 mars cette année. Des symptômes de dégâts sur feuilles ont également été observés près du littoral. Thio est la 16e commune dans laquelle ce ravageur a été intercepté.