Des renforts pour sécuriser le scrutin

En plus des 1 200 gendarmes présents actuellement, le haut-commissariat a sollicité la venue, jusqu’à mi-juillet, de quatre unités supplémentaires (320 militaires) et d’une cinquantaine de renforts spécialisés (drones, OPJ, section d’intervention, etc.) pour un total de 2 400 forces de l’ordre. « Sachant que l’État a d’autres rendez-vous importants, comme la Coupe du monde, cet arbitrage en faveur des renforts, il y a un peu plus d’un mois, souligne que la Nouvelle-Calédonie est une priorité du ministre », indique une source au haut-commissariat.

Il n’y aurait pas d’inquiétude particulière après une « reconquête de terrain » engagée après 2024. Les bureaux de vote qualifiés de sensibles bénéficieront d’une surveillance poussée.