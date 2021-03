Soixante-douze réservistes de l’Éprus, Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, ont été transportés mercredi par Aircalin depuis Paris jusqu’à La Tontouta et Wallis-et-Futuna pour prêter main-forte aux soignants. Les médecins, infirmiers, épidémiologistes se sont rendus disponibles en 48 heures tandis que la compagnie aérienne s’est organisée en 24 heures. Le vol transportait également six tonnes de matériel envoyés par le gouvernement français dont 18 000 doses du vaccin Moderna pour vacciner l’ensemble de la population adulte.

Mardi, un autre vol Aircalin affrété par le gouvernement est également parti de Nouvelle-Calédonie avec trois bénévoles de la délégation territoriale de la Croix- Rouge, du fret de la Croix-Rouge, de l’État, du gouvernement et de la province Sud commandé par l’Agence de santé locale (lits, tentes, paravents, kits PCR, gels hydroalcooliques, masques chirurgicaux, combinaisons, blouses et lunettes, ventilateurs, réfrigérateurs, fauteuils roulants etc.) La province Nord enverra dans les prochains avions des tests PCR.

Mercredi, le Territoire comptait 261 cas de Covid-19 (8 à Futuna) et 11 patients hospitalisés dont un en réanimation et un évasané en Nouvelle-Calédonie. Pas moins de 35 cas concernaient des personnels de santé dont 7 médecins. Aucune information n’a encore été divulguée sur l’enquête épidémiologique en cours pour déterminer comment le virus a pu arriver et se propager sur le territoire.

C.M.

©Delphine Mayeur pour Aircalin