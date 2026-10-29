Des prélèvements d’ADN pour analyser les requins

La province Sud et l’IRD ont signé mardi 27 octobre une convention de collaboration scientifique pour étudier l’abondance et le comportement des requins tigres et bouledogues. Prévu de décembre 2026 à fin 2027, ce suivi sera mené dans les zones dites “à enjeux” de Nouméa : le quai des pêcheurs, le récif Ricaudy, l’Anse-Vata, l’îlot Maître et l’îlot Signal.

Il reposera sur des prélèvements d’ADN environnemental, une méthode « novatrice et expérimentale », consistant à filtrer environ 100 litres d’eau par échantillon afin d’y détecter la présence des requins. « Dans l’eau, l’ensemble des animaux et des plantes perdent des bouts d’ADN, comme des cellules, de la peau, des excréments, etc. […] Notre travail, en tant que chercheur, sera d’estimer la présence et l’abondance des requins grâce aux échantillons », explique Laurent Vigliola, chercheur à l’IRD (UMR Entropie) et porteur du projet.

L’objectif est d’identifier d’éventuels cycles saisonniers de présence et de proposer un meilleur dispositif de surveillance pour les prochaines années. En complément, l’IRD prévoit à partir de février 2027 jusqu’à trois campagnes de marquage dans le grand lagon Sud, avec l’objectif d’équiper 10 à 20 requins de balises acoustiques. La province Sud finance cette étude à hauteur de cinq millions de francs.