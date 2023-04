Payer n’a jamais été aussi simple que ce mouvement du poignet validé d’un « bip » discret. La carte bancaire, avec le déploiement du sans contact, se positionne en haut du classement des moyens de paiement les plus utilisés par les Calédoniens. « En 2020, puis en 2021, la crise sanitaire a contribué à freiner davantage l’usage de la monnaie fiduciaire », note l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM) dans son rapport d’activité 2021.

Conséquence : « la population a de plus en plus privilégié la carte ». « Le sans contact permet de payer de petites sommes dans de nombreux commerces », relève Ronan Daly, secrétaire du Syndicat des commerçants.

Entre 2005 et 2021, le montant payé par carte a ainsi diminué de 2 900 francs. L’augmentation du plafond autorisé avec le sans contact a accéléré cet appétit. En 2020, les paiements par carte bancaire ont augmenté de 12,7 %. En 2021, ils ont progressé de 14 % pour atteindre 32 millions de transactions et 186 milliards de francs. Depuis 2005, le nombre de transactions a été multiplié par six, détaille l’IEOM. « Le numéro un, c’est la carte de crédit », confirme Jean-Pierre Cuenet, président du Syndicat des restaurateurs.

SOU FÉTICHE

Les bonnes vieilles espèces sonnantes et trébuchantes n’ont pas pour autant été détrônées. Renouvelés en 2014 et 2021, les billets et les pièces trouvent toujours leur place au fond des poches et des porte- monnaie. Surtout celui de 1 000 francs. « Selon les établissements, la clientèle et le ticket moyen, les gens payent toujours avec », relève Jean-Pierre Cuenet.

Dans un rapport sur l’argent liquide et les moyens de paiement daté de 2019, l’IEOM constate que les billets et les pièces sont préférés, mais « en net ralentissement » ces dernières années. « La Nouvelle-Calédonie se caractérise par une présence de l’argent liquide relativement modérée, supérieure à la Polynésie française, mais inférieure à la France métropolitaine », analyse l’institut.

En 2021, l’IEOM observait une deuxième année consécutive de baisse des opérations de retrait dans les distributeurs. Cette diminution concerne autant le nombre d’opérations que leur montant. « Ceux qui n’ont pas de carte bancaire paient toujours en argent liquide pour éviter de faire un chèque », explique Ronan Daly.