Deux centrales photovoltaïques viennent d’être mises en service à l’aéroport de La Tontouta (Hélio Tontouta).

Elles représentent une capacité de production théorique annuelle de 4 654 MWh, 5 030 tonnes de CO2 évitées par an, 7 590 panneaux photovoltaïques sur une surface de 2,5 hectares, dont 8 000 m2 d’ombrières sur 517 places de stationnement (photo) et 15 000 m2 au sol, pour un investissement de 493 millions de francs.

Le projet a été initié par la Chambre de commerce et d’industrie et Total Énergies. Parmi les avantages, estime la CCI, les panneaux vont créer « de l’ombre sur le parking ».