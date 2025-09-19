Des nuances autour de la quête d’un consensus

Il n’y a pas eu de surprise. Le Congrès a rendu lundi 15 septembre, par 39 voix pour et 13 contre, un avis favorable au report des élections provinciales au plus tard le 28 juin 2026. Le Rassemblement, Les Loyalistes, Calédonie ensemble, L’Éveil océanien, l’UNI, Yoann Lecourieux et Aniseta Tufele, ont soutenu l’initiative. Tandis que l’UC-FLNKS et Nationalistes ainsi que Marie- Line Sakilia se sont opposés à cette proposition de loi organique portée conjointement par six présidents de groupe politique du Sénat. Le texte, selon les auteurs, traduit la volonté « d’accompagner la mise en œuvre de l’accord politique signé le 12 juillet 2025 à Bougival », au regard du calendrier resserré des réformes, comme le projet de loi constitutionnelle et son examen par le Parlement.

Le vote du Congrès confirme ainsi clairement la rupture dans l’arène politique vis-à-vis de l’accord sur l’avenir institutionnel visé dans les Yvelines avec le ministre des Outre-mer d’alors, Manuel Valls. « Le droit permet des aménagements exceptionnels. Il n’impose pas d’aligner la démocratie du pays sur l’agenda de Bougival », a insisté lundi, Boulevard Vauban, Pierre-Chanel Tutugoro, de l’UC-FLNKS, qui a plaidé pour un maintien du scrutin provincial avant le 30 novembre 2025, comme le Front l’avait acté lors de son 45e congrès le 9 août, à La Conception. Et comme le président de la coalition, Christian Tein, l’a réclamé, le 15 septembre, devant la commission des lois du Sénat.

Initialement prévues en mai 2024, ces élections avaient été repoussées au 15 décembre 2024, puis donc en novembre 2025. Avant une possible troisième modification. Cette proposition de loi organique va poursuivre son chemin, pour un examen au Sénat à la fin du mois, et ensuite à l’Assemblée nationale.