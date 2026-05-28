Des nouveaux locaux de police à Rivière-Salée

Le 26 mai, les locaux de la police nationale et municipale ont été inaugurés à Rivière-Salée. Incendiés durant les émeutes, ils ont été rénovés et sont désormais situés sur un même site, en face de l’école Robert-Burck.
Le bâtiment de la police municipale accueille dix agents. Ils couvriront les quartiers de Rivière-Salée, Saint-Quentin, 6e, 7e, et 4e kilomètres, Ducos, Kaméré et Logicoop, et seront chargés d’assurer des missions de police de proximité, à travers des actions de sensibilisation, de prévention et de contacts avec la population. Le bâtiment de la police nationale abritera, dès le 1er juin, un bureau des plaintes.
Le retour de la police dans le quartier de Rivière-Salée était une promesse de campagne de la maire de Nouméa, Sonia Lagarde.